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Футболист «Динамо» заявил, что в декабре играют не для болельщиков

Футболист «Динамо» Смолов о матчах в декабре: это явно не для болельщиков

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что бело-голубые могли забить больше мячей, передает Sport24.

«Хорошо, что удалось добиться победы. Могли забивать больше, но чего-то не хватило. Погода нормальная для декабря. Но это явно не для болельщиков. Думаю, кубковым матчем с «Зенитом» можно было заканчивать», — сказал Смолов.

Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 25-й минуте форвард Константин Тюкавин с передачи защитника Дмитрия Скопинцева.

«Динамо» после 17 туров набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы располагаются на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» — с калининградской «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.

Ранее футболист получил переохлаждение и лежал под грелками после матча РПЛ.

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