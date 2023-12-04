Булыкин сравнил борьбу на Евро в группах и плей-офф

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России, выступавший также за московские «Локомотив» и «Динамо», а также немецкие «Фортуны» и «Леверкузен», бельгийский «Андерлехт» и нидерландские «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о текущем формате чемпионата Европы по футболу, отметив, что вся основная борьба начнется со стадии плей-офф.

«Сейчас посмотрим, как в этом формате пройдет турнир. Мне, в принципе, все равно, как команды будут играть и в каких группах. Интересно уже, кто выходит из групп и на кого. В плей-офф начинается настоящая битва», — считает Булыкин.

Чемпионат Европы уже в третий раз пройдет с участием 24 сборных в финальной стадии. Они разбиты на шесть групп. В 1/8 финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих квартетах, а также четыре лучшие сборные среди тех, что финишируют на третьих строчках в своих группах. Сборная России пропускает чемпионат континента из-за отстранения от УЕФА и ФИФА в связи со специальной военной операцией на территории Украины.

Ранее капитан «Спартака» и сборной России Георгий Джикия признался, что не играет из-за главного тренера команды Гильермо Абаскаля.