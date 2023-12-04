Скандальный российский футбольный тренер заявил, что Европа приползет к России

Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин посмеялся над тем, что Жерар Пике пытался копировать российскую Медиалигу. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Я думаю, что Европа приползет к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они. Я смотрел испанскую медиалигу — это смешная пародия на нашу! То, что сделал Пике, — смех, даже близко не сравнится с российской медиалигой», — сказал Калешин.

Калешин был уволен с поста главного тренера «Акрона» после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла «Волгарю» со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее в РФС обвинили УЕФА в двойных стандартах.