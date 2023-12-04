Быстров заявил, что Абаскалю надо было «сильнее зафигачить» Берише

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров считает, что игроки красно-белых должны были «вынести» полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу после инцидента с тренером команды Гильермо Абаскалем. Его слова передает «Матч ТВ».

«Знаете, что самое смешное? Абаскаль правильно отреагировал на поведение Бериши, надо было его еще сильнее зафигачить! Посмотрите на игроков «Спартака». Почему я говорю, что у них нет команды? Потому что после этого эпизода Хлусевич пошел толкаться, а нужно было в следующем эпизоде поймать Беришу с мячом и с двух ног вынести куда‑то за рекламные щиты, чтобы он ушел с поля через пять минут. Это всегда работало!» — сказал Быстров.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. Бериша пропустит следующий матч своей команды (у него четыре желтых карточки).

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забивал Антон Зиньковский.

Ранее «Спартак» выпустил заявление по удалению Абаскаля, назвав Беришу провокатором.