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«Чемодан — вокзал — домой»: Абаскаля призвали уволить после поражения от «Ахмата»

Экс-игрок Быстров заявил, что тренера «Спартака» Абаскаля необходимо уволить

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров призвал уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения команды в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от грозненского «Ахмата». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чемодан — вокзал — домой. Сколько уже можно смотреть на это… Как Галактионов там сказал, такое слово… Вот в «Спартаке» оно и происходит. Реально. Федун уже ушел, еще кто‑то пришел, еще перестановки сделали, и что толку‑то? Все то же самое продолжается. Последний ли это матч Абаскаля в «Спартаке»? Для меня — да», — заявил Быстров.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

3 декабря «Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. Абаскаль был удален на 34-й минуте игры. 29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

Ранее игрок «Ахмата» объяснил, почему провоцировал Абаскаля.

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