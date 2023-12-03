Карпин: какой дебил принимал решение играть в снегопад, какой идиот?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин эмоционально отреагировал на решение провести матч его команды против ЦСКА 3 декабря во время сильного снегопада в Москве.

«Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? У кого залетело, у кого получилось — вот и все. Какой футбол? А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо… Хотя лучше назвать как Галактионов, это слово употребить. Че они делают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?» — сказал Карпин после матча.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. В начале первого тайма, на третьей минуте судья встречи Рафаэль Шафеев принял решение о назначении пенальти в ворота гостей за фол Мохебби на Аббосбеке Файзуллаеве. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Федор Чалов. В середине второго тайма Чалов стал ассистентом в забитом мяче чилийского полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА, набрав 28 очков, сравнялся с «Динамо». Команды делят четвертую строчку, но у бело-голубых матч в запасе.

Ранее сообщалось, что начало матча между «Локомотивом» и «Зенитом» было отложено.