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Российский тренер заявил, что погоду в день матча ЦСКА — «Ростов» надо было учесть заранее

Тренер Балахнин назвал важным проведение матча ЦСКА — «Ростов» ради зрителей

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о том, что выездной матч желто-синих против ЦСКА не был перенесен, несмотря на сильный снегопад в Москве в день игры. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что проведение игры — дань уважения болельщикам, пришедшим на стадион, обратив при этом внимание, что непогоду можно было учесть заранее.

«Стоило ли перенести игру? Вообще, я бы не так рассматривал этот вопрос. Все же собрались зрители, надо их уважать. Если они пришли и сидят на трибуне, то, наверное, стоит проводить матч — исходя из людей, которые преданы командам и посетили матч. Пускай даже их мало, надо отдавать им должное.

С другой стороны, можно было посмотреть заранее и понять, что может быть снежная или морозная погода. Это можно было предвидеть. Или формировать календарь так, чтобы матчи проходили в южных городах, или еще что-то предпринимать», — полагает Балахнин.

ЦСКА обыграл «Ростов» 2:0 благодаря голам Федора Чалова и Виктора Мендеса. При этом матч был под угрозой срыва, поскольку с утра в Москве шел сильный снегопад, и до самого стартового свистка работники стадиона с применением спецтехники расчищали снег. Судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым приняла решение провести матч, однако практически всю игру футболисты передвигались по толстому слою снега.

Ранее Балахнин заявил, что ЦСКА даже на заснеженном поле демонстрировал искусство.

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