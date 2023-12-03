В топ-клубе Турции отреагировали на информацию о трансфере Промеса

Член совета директоров стамбульского «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировал на информацию о том, что клуб сделает московскому «Спартаку» предложение о покупке нидерландского футболиста Квинси Промеса.

«Нет, это неправда», — сказал Баки.

3 декабря издание Haber сообщило, что турецкий клуб сделает предложение красно-белым по трансферу 31-летнего форварда.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В Кубке России голландец провел четыре игры, забив два мяча и сделав два ассиста.

1 декабря «Спорт-Экспресс» сообщил, что Промес близок к автоматическому продлению контракта со «Спартаком» на год.

Ранее тренер РПЛ раскритиковал систему проведения чемпионата России.