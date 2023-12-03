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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч РПЛ

ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 17 тура РПЛ

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Ростова» на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Виллиан, Мойзес, Келлвен, Гайич, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Вахания, Лангович, Мелехин, Миронов, Байрамян, Уткин, Глебов, Мохебби, Голенков.

Армейский клуб набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 20 очков и идет на десятом месте.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

2 декабря состоялись три матча 17-го тура РПЛ: воронежский «Факел» сыграл вничью с калининградской «Балтикой (0:0), «Сочи» проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:2), «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» (1:0).

Ранее клуб РПЛ уволил главного тренера.

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