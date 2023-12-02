В сборной Бразилии заявили о возможности проведения матча с Россией

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва в комментарии Sport24 заявил о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Пайва рассказал, что уже утвержден календарь матчей сборной Бразилии на 2024 год и поэтому будет сложно найти окно для игры с Россией.

«Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», — сказал Пайва.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

20 ноября подопечные Валерия Карпина в Волгограде одержали разгромную победу со счетом 8:0 над командой Кубы. Сообщалось, что результат игры будет учитываться в рейтинге ФИФА.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России занимает 38 место, Бразилия — пятое.

Ранее в РФС оценили вероятность матча с Бразилией.