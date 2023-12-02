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Овечкина назвали огромной угрозой в атаке

Хоккеист «Вашингтона» Уилсон назвал Овечкина огромной угрозой в атаке команды

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высоко оценил влияние Александра Овечкина на игру команды. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Алекс Овечкин — огромная угроза в атаке. Так что если ты доберешься до ворот, то получишь шансы и, скорее всего, найдешь способ вбить шайбу в сетку. В матче с «Анахаймом» все прошло по-нашему; спецбригады были потрясающими — и меньшинство, и большинство. Нам нужно было победить, это хорошее начало выезда. Мы должны продолжать в таком же духе», — заявил канадец.

В ночь на 1 декабря «Вашингтон» обыграл «Анахайм Дакс» (5:4) в матче регулярного чемпионата (НХЛ). Том Уилсон оформил хет-трик. В двух из трех шайб канадца ассистентом стал Овечкин.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 20 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее российский хоккеист спровоцировал массовую потасовку в матче НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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