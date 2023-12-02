Месси было плохо из-за критики в Аргентине

Футболист Лионель Месси рассказал, что его критиковали в Аргентине до победы на чемпионате мира 2022 года, передает ESPN.

«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня. Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов. Они говорили обо мне плохо. Но я не злопамятный», — сказал Месси.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В решающем матче Аргентина в серии пенальти обыграла Францию. Сейчас его команда борется за выход на чемпионат мира 2026 года. Аргентина лидирует в туре по 15 матчей.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он обогнал нападающих «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее Месси назвали аутистом.