Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пономарев считает, что ничья будет нормальным результатом для «Спартака» в игре с «Ахматом»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: для «Спартака» нормально сыграть вничью с «Ахматом»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что для столичного «Спартака» будет нормально сыграть с грозненским «Ахматом» вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, ничья будет для красно-белых нормальным результатом. «Ахмат» сейчас на пределе. Клуб находится внизу таблицы. Положение безвыходное. Так что матч предстоит серьезным», — сказал Пономарев.

Встреча состоится в Грозном 3 декабря в 19.00 по московскому времени.

Лидирует в текущем розыгрыше чемпионата «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» идет на восьмом месте, набрав 25 очков.

«Спартак» занимает четвертую строчку, имея в активе 27 очков. «Ахмат» располагается на 14 строчке. Команда из Грозного набрала 13 баллов.

Ранее было названо главное сильное качество тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий