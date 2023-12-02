Пономарев считает, что ничья будет нормальным результатом для «Спартака» в игре с «Ахматом»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что для столичного «Спартака» будет нормально сыграть с грозненским «Ахматом» вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, ничья будет для красно-белых нормальным результатом. «Ахмат» сейчас на пределе. Клуб находится внизу таблицы. Положение безвыходное. Так что матч предстоит серьезным», — сказал Пономарев.

Встреча состоится в Грозном 3 декабря в 19.00 по московскому времени.

Лидирует в текущем розыгрыше чемпионата «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» идет на восьмом месте, набрав 25 очков.

«Спартак» занимает четвертую строчку, имея в активе 27 очков. «Ахмат» располагается на 14 строчке. Команда из Грозного набрала 13 баллов.

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