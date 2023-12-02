Овечкин ответил на вопрос, когда он вернется в «Динамо»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин признался, что не знает, когда он вернется в московское «Динамо», где начинал свою карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Еще не знаю. Сначала этот сезон надо доиграть, потом два последующих. До конца контракта еще больше двух лет! А дальше будем думать», — сказал Овечкин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место, набрав 26 очков. «Анахайм» идет на 14-м месте в Западной конференции, имея в активе 18 баллов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

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