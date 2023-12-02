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Роналду ответил фанатам «Аль-Хиляля», которые кричали имя Месси после матча

Футболист Роналду послал воздушный поцелуй фанатам которые кричали имя Месси

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Аль-Хиляля».

После матча фанаты «Аль-Хиляля» стали кричать имя Лионеля Месси, чтобы вывести из себя форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Игрок ответил болельщикам воздушным поцелуем.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, набрав 34 очка. «Аль-Хиляль» идет на первом месте, имея в активе 41 очко.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Месси играл за каталонскую «Барселону» с 2003 по 2021 год. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. Сейчас Месси является футболистом клуба «Интер Майами», куда он перешел из французского «ПСЖ».

Ранее на Роналду подали в суд в США.

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