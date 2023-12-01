Стало известно, кто возглавит академию «Локомотива»

Новым директором академии московского «Локомотива» станет Дмитрий Балашов. Об этом сообщает Legalbet.

Балашов уже работал в «Локомотиве» в качестве начальника команды. Аналогичную должность он занимал в столичном «Динамо». Также менеджер был генеральным директором «Химок» и тульского «Арсенала».

В минувшем сезоне молодежная команда «Локомотива» выиграла Молодежное первенство.

В пятницу, 1 декабря, «Локомотив» объявил об уходе с поста директора академии Алексея Щиголева.

«Локомотив» после 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков, делит шестое место с ЦСКА и «Рубином». 3 декабря «железнодорожники» сыграют с «Зенитом».

После 16 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича уступили «Уралу» 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые обыграли ЦСКА со счетом 3:2.

Ранее российский экс-игрок «Спартака» возглавил зарубежный клуб.