Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто возглавит академию «Локомотива»

Legalbet: Балашов возглавит академию «Локомотива»

close
100%
ФК «Локомотив»

Новым директором академии московского «Локомотива» станет Дмитрий Балашов. Об этом сообщает Legalbet.

Балашов уже работал в «Локомотиве» в качестве начальника команды. Аналогичную должность он занимал в столичном «Динамо». Также менеджер был генеральным директором «Химок» и тульского «Арсенала».

В минувшем сезоне молодежная команда «Локомотива» выиграла Молодежное первенство.

В пятницу, 1 декабря, «Локомотив» объявил об уходе с поста директора академии Алексея Щиголева.

«Локомотив» после 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков, делит шестое место с ЦСКА и «Рубином». 3 декабря «железнодорожники» сыграют с «Зенитом».

После 16 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича уступили «Уралу» 1:3. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Бело-голубые обыграли ЦСКА со счетом 3:2.

Ранее российский экс-игрок «Спартака» возглавил зарубежный клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий