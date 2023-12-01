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Экс-игрок «Тампы» считает, что скандальный российский хоккеист выиграл от обмена в «Ванкувер»

Экс-хоккеист Артюхин назвал скачком обмен Задорова в «Ванкувер»

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Бывший нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Евгений Артюхин оценил обмен российского защитника Никиты Задорова из «Калгари» в «Ванкувер». Его слова передает Legalbet.

«Я не знаю, чем был недоволен Задоров в «Калгари» — игровым временем или игрой в целом. Может быть, был какой-то конфликт с тренерами. «Ванкувер» — это хорошая команда, перспективная, не аутсайдер. Важно, что «Ванкувер» в зоне плей-офф, команда усиливается, может, у них есть проблемы в обороне. Это скачок для Задорова, суперздорово попасть в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли. Он только выиграл от этого обмена», — сказал Артюхин.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами. В текущем сезоне Задоров сыграл 21 матч (1+5).

В своем недавнем интервью Задоров осудил Россию и высказался о больших призовых в сборной России.

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