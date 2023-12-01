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Игрока футбольной команды дисквалифицировали за шлепок женщине по ягодицам

В Колумбии футболиста наказали за шлепок девушке по попе во время игры

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Zhang Liyun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Колумбии футболиста дисквалифицировали за шлепки по ягодицам женщины на стадионе. Об этом сообщает Infobae.

Нападающий «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес во время выездного матча чемпионата Колумбии с «Депортес Толима», уходя в подтрибунное помещение, шлепнул по ягодицам девушку, которая работала на стадионе.

«Как нам сообщили, Теофило Гутьеррес, направляясь в раздевалку в перерыве, коснулся интимных частей тела женщины, шлепнув ее по ягодицам. Женщина была нанята для помощи с организацией матча.

Гутьеррес повторил оскорбительное поведение, когда снова вышел на поле после перерыва», — сказано в заявлении лиги.

Игрок был оштрафован и дисквалифицирован на четыре матча.

Гутьеррес ранее выступал за португальский «Спортинг», аргентинский «Ривер Плейт» и турецкий «Трабзонспор». На его счету более 50 матчей за сборную Колумбии.

Ранее сообщалось, что Гвардиола будет защищать Дани Алвеса в суде по делу об изнасиловании.

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