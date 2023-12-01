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Месси назвали аутистом

Рэпер Anuel AA о Месси: он аутист и самый влиятельный человек в мире

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Agustin Marcarian/Reuters

Рэпер Anuel AA на YouTube-канале Тони Эрнандеса Пумарехо рассказал об общении с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Просто посмотрите на Месси. Месси — аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему я не считаю аутизм болезнью.

Я не знаю Месси, но я раза три проводил с ним время, и первое, что я увидел, — это скромный человек. Так ты узнаешь, насколько он прекрасный человек. Когда видишь, насколько Месси человечен, становится стыдно за себя. С тех пор я старался стать лучше как человек», — сказал рэпер.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Сейчас его команда борется за выход на чемпионат мира 2026 года. Аргентина лидирует по 15 матчей.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он обогнал нападающих «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее футболист сборной Аргентины назвал игрока, который не уважает Месси.

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