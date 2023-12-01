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В «Динамо» назвали «Спартак» самым популярным клубом России

Тренер «Динамо» Личка назвал «Спартак» самым популярным клубом России

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал столичный «Спартак» самым популярным клубом России, передает «РБ Спорт».

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (смеется). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить «Спартак», — сказал Личка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Динамо» 4 декабря сыграет с казанским «Рубином». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее было названо главное сильное качество тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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