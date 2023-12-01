В «Динамо» назвали «Спартак» самым популярным клубом России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал столичный «Спартак» самым популярным клубом России, передает «РБ Спорт».

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (смеется). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить «Спартак», — сказал Личка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Динамо» 4 декабря сыграет с казанским «Рубином». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

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