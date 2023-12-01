Российского хоккеиста «Миннесоты» Капризова обвинили в «хищном поступке»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата от «Миннесоты» со счетом 1:6 прокомментировал травму своего игрока Александра Каррье, которую ему нанес россиянин Кирилл Капризов, передает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Робби Стэнли.

«Мне это совсем не понравилось. Это был немного хищный удар в голову. Очевидный. В моменте, где не было шайбы. Но я мало что могу с этим поделать. Я не судья», — сказал Брюнетт.

Капризов в текущем сезоне НХЛ провел 21 матчей, отметившись семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности хоккеистом из России после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

Ранее Капризов повторил рекорд «Миннесоты».