Овечкин вплотную приблизился к отметке в 1500 набранных очков в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» со счетом 5:4 обыграл «Анахайм».

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету россиянина в 1367 матчах 1499 очков (827+672) в лиге.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место, набрав 26 очков. «Анахайм» идет на 14-м месте в Западной конференции, имея в активе 18 баллов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегасом», которым является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «Вегас» обыграл «Флориду» (4:1). Матч «Вашингтона» и «Вегаса» состоится 3 декабря.

Ранее Овечкин назвал единственного человека, с которым хотел бы встретиться.