Овечкин выбрал лучших хоккеистов НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал имена лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Одного человека сложно выделить. Маккиннон, Кучеров, Мэттьюс, конечно, Макдэвид, Макар... За кем интереснее наблюдать из россиян? Никита Кучеров хорошо играет. За Кузей (Евгением Кузнецовым. — «Газета.Ru») приятно наблюдать, тем же Малычем (Евгением Малкиным. — «Газета.Ru»)», — заявил хоккеист.

В ночь на 30 ноября «Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин ушел с площадки без набранных очков. Это четвертая подряд игра без результативных действий для 38-летнего россиянина.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Овечкин обновил личный антирекорд в НХЛ.