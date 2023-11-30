«Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» уступил китайскому «Куньлуню Ред Стар».

Игра прошла в Мытищах на «Арене Мытищи» и завершилась победой команды из Поднебесной со счетом 5:3. В составе победителей дублем отметился 31-летний китайский нападающий Люк Локхарт, еще по разу отличились 23-летний канадец Райан Меркли, 28-летний канадец Левин Брюссо и 29-летний форвард из Китая Шуй Фу. У московской команды шайбы забросили Павел Порядин, Даниэль Усманов и Максим Цыплаков.

Это поражение стало для подопечных Алексея Жамнова четвертым в пяти последних матчах. С активом в 51 очко красно-белые продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям.

«Куньлунь» с 31 баллом занимает девятое место в турнирной таблице Запада, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В следующем матче китайская команда на домашнем льду сыграет против екатеринбурского «Автомобилиста».

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