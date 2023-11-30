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Названа причина, почему российские футболисты редко уезжают за рубеж

Экс-футболист Деменко: на большинство российских футболистов нет спроса

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что не верит в отъезд за рубеж большого количества российских футболистов.

«Не ожидаю большого оттока игроков из РПЛ зимой. Взять вот Сперцяна в «Краснодаре» и интерес «Ювентуса». Конечно любой игрок захочет перейти в такой клуб. Вопрос, опять же, отпустит ли Галицкий, договорятся ли по финансовым вопросам? Но футболисту нужно такой шанс не упускать. С другой стороны, на большинство российских футболистов нет такого спроса. Или взять Захаряна. Вот пришел он в «Реал Сосьедад», но там тоже есть игроки. Еще нужно доказать. С одной стороны, он прогрессирует, Лига чемпионов… А с другой, у него нет большой практики. Понятно, он еще молодой и нужно время. Мы сейчас выделяем молодых игроков. Допустим, Черников. Ну, он может пойти в какой-нибудь «Фейеноорд» или турецкие клубы, но, по моему мнению, лучше остаться здесь. Тем более таких денег никто платить не будет. Если интересуется гранд – другое дело».

Летом из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» был продан полузащитник Арсен Захарян, а экс-хавбек «Зенита» Далер Кузяев на правах свободного агента перебрался в французский «Гавр».

Ранее легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер поставил точку в споре между Месси и Роналду.

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