Международная спортивная организация приостановила членство России

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято на заседании совета BWF 11 ноября. Оно ожидает подтверждения на годовом общем собрании акционеров в 2024 году в китайском Чэнду.

Отмечается, что такое решение связано с включением в юрисдикцию российской организации федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Российским атлетам по-прежнему разрешено принимать участие в соревнованиях в качестве «независимых нейтральных спортсменов». Всемирная федерация бадминтона внесет изменения в свои процедуры, чтобы позволить таким игрокам регистрироваться на турниры напрямую (минуя федерацию).

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее олимпийский чемпион усомнился в проведении Игр-2024 в Париже.