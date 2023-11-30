Олимпийский чемпион усомнился в проведении Игр-2024 в Париже

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает трагедией тот факт, что российские спортсмены не могут проявить себя на международных соревнованиях. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Очень несправедливо, что российские гимнасты и другие спортсмены не могут проявить себя на международных турнирах. Это трагедия. Люди, которые всю жизнь готовились к Олимпийским играм, не имеют возможности показать себя во всю силу, победить, принести золото своей стране, семье.

Но жизнь на этом не заканчивается, все впереди. Все изменится. Не надо опускать руки. Надо просто пережить эту ситуацию, придумать план, как жить дальше. Впереди другие международные турниры — Игры Дружбы, Игры БРИКС.

Не факт, что вообще в Париже состоится Олимпиада! Нужно справедливо относиться к людям, которые положили всю жизнь, чтобы поехать на Игры. Но все олимпийское движение погрязло в нехороших вещах», — заявил Немов.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее МОК разрешил трем россиянам перейти в другие сборные без карантина.