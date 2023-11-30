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Губерниев ответил обвиняющим его в скандальности хейтерам

Комментатор Губерниев заявил, что гордится огромным количеством поклонников

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии Sport24 поделился мнением о собственной скандальной популярности.

«Спорт — в принципе шоу. Кто этого не понимает, тот идиот. На дворе 21 век: люди зарабатывают деньги, права на спортивные соревнования продаются, и это огромный бизнес даже в суперкоммерческих и не очень коммерческих видах спорта.

Когда выигрывают российские атлеты, то для меня и страны это счастье и радость. То, что иногда в соцсетях реагирую на вопросы журналистов о каких-то скандалах — это тоже часть моей работы. Я публичный человек. Если у меня спрашивают, с удовольствием даю комментарий.

Хочу сказать всем хейтерам, что раздражение — приятная эмоция. Хейтеры — главные фанаты, в том числе мои. В моей работе нет равнодушных. Горжусь огромным количеством поклонников. У каждого успешного человека должны быть хейтеры», — заявил Губерниев.

Во время чемпионата Европы — 2020 по футболу произошел конфликт между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов Бузова расплакалась.

Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Губерниев назвал футбольную столицу России.

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