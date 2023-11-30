В Москве пройдет первый фестиваль WinterFest Авербуха

В московском Саду «Эрмитаж» откроется первый фестиваль WinterFest, организованный продюсерской компанией Ильи Авербуха.

Церемония открытия пройдет 2 декабря. В этот день Авербух презентует проект «Народный Ледниковый» — аналог ледового шоу «Ледниковый период». Отсматривать и тренировать участников будут профессиональные спортсмены.

«Тема нашего фестиваля: «Сияй! Будь заметным!» Мы призываем каждого не скрывать своих талантов, быть ярким, уникальным, получать удовольствие от зимы, почаще выходить из дома и встречаться в Саду «Эрмитаж». А мы постараемся разнообразить отдых гостей фестиваля интересной программой, возможностью получить новые впечатления и познакомиться с яркими людьми», — заявил Авербух.

Вечером в день открытия фестиваля всех гостей ждет шоу-программа от мультимедийного театра «Extravaganza» и катание по свежему льду под любимые хиты в исполнении кавер-группы «Chek-in-band».

Ранее Авербух рассказал о «чудовищном» случае из детства.