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В Москве пройдет первый фестиваль WinterFest Авербуха

Фестиваль WinterFest Авербуха пройдет в московском Саду «Эрмитаж»

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Пресс-служба Ильи Авербуха

В московском Саду «Эрмитаж» откроется первый фестиваль WinterFest, организованный продюсерской компанией Ильи Авербуха.

Церемония открытия пройдет 2 декабря. В этот день Авербух презентует проект «Народный Ледниковый» — аналог ледового шоу «Ледниковый период». Отсматривать и тренировать участников будут профессиональные спортсмены.

«Тема нашего фестиваля: «Сияй! Будь заметным!» Мы призываем каждого не скрывать своих талантов, быть ярким, уникальным, получать удовольствие от зимы, почаще выходить из дома и встречаться в Саду «Эрмитаж». А мы постараемся разнообразить отдых гостей фестиваля интересной программой, возможностью получить новые впечатления и познакомиться с яркими людьми», — заявил Авербух.

Вечером в день открытия фестиваля всех гостей ждет шоу-программа от мультимедийного театра «Extravaganza» и катание по свежему льду под любимые хиты в исполнении кавер-группы «Chek-in-band».

Ранее Авербух рассказал о «чудовищном» случае из детства.

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