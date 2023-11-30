Стали известны 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу определились 12 участников плей-офф из 16.

29 сентября путевки в 1/8 финала получили лондонский «Арсенал», разгромивший «Ланс» (6:0), и ПСВ, обыгравший «Севилью» (3:2).

До этого в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», миланский «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал», «РБ Лейпциг», мадридский «Атлетико», «Барселона», дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».

Заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 12-13 декабря. Первые матчи 1/8 финала состоятся 13 февраля. Финал турнира пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.

Действующим победителем главного клубного турнира Европы является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счетом 1:0. Для английского клуба эта победа стала первой в истории в Лиге чемпионов.

Ранее польского арбитра отстранили от работы после скандала в матче Лиги чемпионов.