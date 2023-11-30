Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов по футболу

close
100%
Depositphotos

По итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу определились 12 участников плей-офф из 16.

29 сентября путевки в 1/8 финала получили лондонский «Арсенал», разгромивший «Ланс» (6:0), и ПСВ, обыгравший «Севилью» (3:2).

До этого в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», миланский «Интер», «Реал Сосьедад», мадридский «Реал», «РБ Лейпциг», мадридский «Атлетико», «Барселона», дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».

Заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 12-13 декабря. Первые матчи 1/8 финала состоятся 13 февраля. Финал турнира пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.

Действующим победителем главного клубного турнира Европы является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счетом 1:0. Для английского клуба эта победа стала первой в истории в Лиге чемпионов.

Ранее польского арбитра отстранили от работы после скандала в матче Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий