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В «Зените» заявили, что РПЛ у команды в приоритете

Тренер «Зенита» Семак: чемпионат всегда в приоритете

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему выпустил на матч Кубка России против «Динамо» основной состав. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Поберечь игроков в матче с «Динамо»? Мы отталкиваемся от ситуации. Конечно, чемпионат всегда в приоритете, но мы сыграли не самый энергозатратный матч, было время на восстановление. А следующий матч через три дня — этого достаточно для того, чтобы быть в тонусе. Не вижу проблем. На групповом этапе — да, времени на восстановление не хватало. Сейчас есть возможность играть основным составом, что мы и делаем», — сказал Семак.

29 ноября «Динамо» в первом матче обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Смолов стал автором единственного забитого мяча, отличившись на 74-й минуте. С 69-й минуты москвичи играли в меньшинстве из-за удаления Хорхе Карраскаля. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» на третьей строчке.

Ранее «Зенит» упрекнули в отсутствии чемпионского стиля.

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