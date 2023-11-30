Форварда «Динамо» похвалили за гол «Зениту»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил после игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом», что нападающий бело-голубых Федор Смолов смог достойно отпраздновать голом рождение своей дочери.

«Здесь дело случая, но, как правило, самые лучшие и самые умелые футболисты награждаются подобными подарками. Он может еще сто раз также выйти и не забить, а может и наоборот. Федор прекрасно знает, где ему необходимо располагаться во время атак своей команды, и умеет укрощать те передачи, которые бы не смог укротить игрок более низкой квалификации. За счет этого он смог поблагодарить голом Нгамале за отличную передачу, ну и сам порадовался забитому голу», — заявил Игнатьев.

Встреча «Динамо» — «Зенит» завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Смолов. Он отличился на 74-й минуте. На 69-й минуте матча футболист «Динамо» Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Зенит» упрекнули в отсутствии чемпионского стиля.