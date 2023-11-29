Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист дал совет нападающему «Спартака» Соболеву

Экс-футболист Деменко: может, Абаскаля не будет в «Спартаке» весной

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал ситуацию нападающего «Спартака» Александра Соболева, чье игровое время снизилось из-за сложностей в отношениях с главным тренером команды испанцем Гильермо Абаскалем. Деменко посоветовал форварду выкладываться на максимум, а также отметил, что, возможно, тренер и не доработает сезон.

«Что касается Соболева, то он старается и бьется, когда выходи на поле. А по-другому никак. Мало ли, как завтра все будет? Может, другой тренер будет или при этом поменяется в команде что-то. Надо себя держать в форме», — уверен Деменко.

Александр Соболев провел в текущем сезоне 13 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В последнее время появилась информация о том, что у Гильермо Абаскаля претензии к нападающему из-за его отношения к работе, а также опозданий на завтраки.

Ранее легенда сборной СССР предложил ввести в РПЛ строгий лимит на легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий