Бывший футболист дал совет нападающему «Спартака» Соболеву

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал ситуацию нападающего «Спартака» Александра Соболева, чье игровое время снизилось из-за сложностей в отношениях с главным тренером команды испанцем Гильермо Абаскалем. Деменко посоветовал форварду выкладываться на максимум, а также отметил, что, возможно, тренер и не доработает сезон.

«Что касается Соболева, то он старается и бьется, когда выходи на поле. А по-другому никак. Мало ли, как завтра все будет? Может, другой тренер будет или при этом поменяется в команде что-то. Надо себя держать в форме», — уверен Деменко.

Александр Соболев провел в текущем сезоне 13 матчей в Российской премьер-лиге, отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В последнее время появилась информация о том, что у Гильермо Абаскаля претензии к нападающему из-за его отношения к работе, а также опозданий на завтраки.

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