Российский спортсмен рассказал, почему восемь месяцев живет в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян объяснил, почему восемь месяцев живет в США, передает пресс-служба UFC.

«Остался в США, так как тренировочные условия подходят, погода подходит. Сейчас планирую подраться, выиграть и поехать в Россию, спокойно отметить Новый год и залечить травмы», — сказал Царукян.

18 июня Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе. и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.

На счету Царукяна 20 побед в смешанных единоборствах и три поражения.

3 декабря россиянин в главном бою турнира UFC Fight Night проведет поединок против Бенеила Дариуша. Бой должен начаться не раньше 3.00 по московскому времени.

Дариуш в последнем поединке уступил Чарльзу Оливейре.

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