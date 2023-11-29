Олимпийская чемпионка считает, что Россия пропустит несколько Олимпиад

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина назвала трагедией пропуск россиянами Олимпиады 2024 года в Париже, передает Sport24.

«Трагедия ли пропуск Олимпиады в Париже? Я считаю, что да. Два поколения спортсменов, которые пропали. Париж и, скорее всего, Лос-Анджелес пройдут мимо нас. Ничего в этом хорошего нет», — сказала Шишкина.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

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