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«Зенит» поддержал попавшего в больницу Боярского

«Зенит» пожелал скорейшего возвращения на трибуну Боярскому, перенесшему инфаркт

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Зенит» в своем Telegram-канале пожелал выздоровления актеру и болельщику команды Михаилу Боярскому, который попал в больницу.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц.

Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — сказано в сообщении.

28 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Сын актера, Сергей, сообщил, что у отца случился инфаркт.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.

29 ноября «Зенит» в рамках первого четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Динамо». Начало встречи в 18:15 по московскому времени.

Ранее известный хоккеист обратился к госпитализированному Боярскому.

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