Экс-игрок «Краснодара»: Украину поддерживает весь мир, ее жалеют

Бывший футболист «Краснодара», «Томи» и «Алании» Огньен Враньеш в интервью на YouTube-канале Psihokast высказался о будущем противостоянии сборных Украины и Боснии и Герцеговины в стыковом матче к чемпионату Европы 2024 года.

«Знаете, в чем величайшая трагедия? Украину поддерживает весь мир, ее жалеют… Вспомните Евровидение — все знали, что Украина должна победить.

Мне жаль Боснию, я всем сердцем играл за эту сборную. Желаю им удачи, но из-за своей игры они уже долгое время не выходят на большие турниры. Слежу за сборной, но половины игроков не знаю, понятия не имею, откуда их взяли», — сказал Враньеш.

Сборная Украины стала третьей на групповом этапе отбора, пропустив вперед себя Италию и Англию. Теперь подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной в стыковом матче в марте 2024 года. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

В 2022 году украинцы играли в стыковом матче отбора к чемпионату мира с Уэльсом и потерпели поражение, не сумев отобраться на мундиаль.

Ранее сообщалось, что деньги от продажи «Челси» хотели передать не Украине, а Израилю.