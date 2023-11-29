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Гол Малкина не помог «Питтсбургу» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Нэшвиллу» в матче НХЛ

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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча, прошедшая в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-арена», закончилась победой хозяев со счетом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Майкл Маккэррон (дубль) и форвард Филип Форсберг. За «Питтсбург» забили российский нападающий Евгений Малкин и игрок атаки Брайан Раст.

В текущем сезоне Малкин принял участие в 21 матче, в которых забросил 10 шайб и сделал девять результативных передач.

Таким образом, «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 21 очко в 21 матче. «Нэшвилл» располагается на восьмой строчке на Востоке, заработав 22 балла в 21 игре.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра пройдет 1 декабря. В этот же день «Нэшвилл» сыграет с «Миннесотой Уайлд».

Ранее хоккеист «Чикаго» Коннор Бедард высказался по поводу скандального отстранения Кори Перри.

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