Холанд побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Норвежский форвард английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов. Об этом сообщает ESPN FC в соцсети X (ранее Twitter).

Норвежец в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов поразил ворота »Лейпцига», забив свой 40-й мяч в главном европейском клубном турнире. Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 35 встреч. Кроме того, нападающий побил рекорд Килиана Мбаппе, став самым молодым футболистом, которому удалось 40 раз отличиться в Лиге чемпионов (23 года, 130 дней).

Матч «Ман Сити» против «Лейпцига» завершился волевой победой англичан со счетом 3:2.

В первом тайме дубль оформил нападающий гостевой команды Луа Опенда. Он отличился на 13-й и 33-й минутах. На 55-й минуте Эрлинг Холанд сократил отставание своей команды, а на 70-й минуте Фил Фоден сравнял счет. Победный мяч забил форвард «Ман Сити» Хулиан Альварес.

«Манчестер Сити» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы G, набрав 15 очков. Англичане досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке, заработав девять баллов. Команда из Германии также обеспечила себе участие в играх навылет.

Ранее Мбаппе оценил выступление «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.