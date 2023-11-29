Месси отписался в соцсетях от игрока сборной Аргентины, который поддерживает Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что полузащитник «красных дьяволов» Алехандро Гарначо рассказал ему историю, связанную с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Слова Фердинанда передает Daily Mail

«Знаете, что мне в нем нравится? Ему плевать. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что не скрывает, что он поддерживает Роналду. Он выходит и ему плевать. Он говорит: «Я фанат Роналду. Кто лучший? Роналду». Даже, когда он в сборной Аргентины», — сказал Фердинанд.

Гарначо является игроком «МЮ» с июля 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Гарначо принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €25 млн. На его счету один сыгранный мяч за национальную команду Аргентины. В той игре он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в сборную лучших игроков сезона в MLS.