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Месси отписался в соцсетях от игрока сборной Аргентины, который поддерживает Роналду

Фердинанд: Месси отписался от Гарначо из-за того, что он поддерживает Роналду

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Panoramic/Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что полузащитник «красных дьяволов» Алехандро Гарначо рассказал ему историю, связанную с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Слова Фердинанда передает Daily Mail

«Знаете, что мне в нем нравится? Ему плевать. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что не скрывает, что он поддерживает Роналду. Он выходит и ему плевать. Он говорит: «Я фанат Роналду. Кто лучший? Роналду». Даже, когда он в сборной Аргентины», — сказал Фердинанд.

Гарначо является игроком «МЮ» с июля 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Гарначо принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить один мяч. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €25 млн. На его счету один сыгранный мяч за национальную команду Аргентины. В той игре он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в сборную лучших игроков сезона в MLS.

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