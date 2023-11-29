Погребняк поддержал Березуцкого, заявившего о необходимости отъезда спортсменов из России

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что ему был непонятен шквал критики, который обрушился на бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, заявившего о том, что для развития российские игроки должны уезжать за границу. Слова Погребняка передает Metaratings.

«Я думаю, что он имел в виду, что надо уезжать, лишь со спортивной точки зрения. Как патриот можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены — это люди, которые должны расти. За рубежом футболисты приобретают опыт, который скажется на выступлении сборной. Мне был непонятен этот шквал критики», — сказал Погребняк.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее Алексей Березуцкий впервые высказался о скандальном интервью своего брата.