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Кузнецов поддержал заявившего о деградации российского футбола тренера Калешина

Тренер Кузнецов поддержал со скандалом уволенного из «Акрона» Калешина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов признался, что удивился увольнению Евгения Калешина с поста наставника «Акрона». Слова Кузнецова передает «РБ Спорт».

«Я удивился. Хотелось бы поддержать его. Он высказал свою точку зрения, и, видимо, руководство приняло такое решение. Самое поганое — многие согласны с некоторыми его словами про футбол, хоть кто-то поддержал бы Евгения, но все боятся потерять свое рабочее место», — сказал Кузнецов.

Калешин был уволен с поста главного тренера «Акрона» после своего громкого высказывания о российском футболе. Его команда проиграла «Волгарю» со счетом 0:1. Специалист обвинил арбитра в том, что тот ошибочно засчитал гол. Также Калешин заявил о необходимости ломать систему российского футбола изнутри, отметив, что этот вид спорта будто специально разваливают.

Калешин работал главным тренером «Акрона» с сентября 2022 года.

Ранее бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев согласился со словами Калешина о том, что российский футбол деградирует.

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