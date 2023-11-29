Подготовка к Олимпиаде находится в календаре российских спортсменов

Глава Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что отечественные спортсмены будут готовиться к Олимпийски играм — 2024, которые пройдут в Париже. Ее слова передает «Советский спорт».

«Олимпиада находится в нашем календаре, мы никогда не унываем. Сейчас мы также готовимся к Играм Дружбы. Мы давно предполагали, что в силу санкций будут обязательно созданы альтернативные мероприятия. Мы успокаивали все виды спорта, что не надо унывать, горевать по поводу неучастия на Олимпиаде, ведь будет интересная альтернатива», — сказала Кириенко.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что спортсмены должны сами решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее выступавшая против поездки на Олимпиаду лыжница заявила о желании поехать на ОИ-2026.