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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» отыгрался с 0:3 и победил «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

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Carl Recine/Reuters

«Манчестер Сити» на своем стадионе «Этихад» принимал немецкий «РБ Лейпциг». Матч завершился волевой победой англичан со счетом 3:2.

В первом тайме дубль оформил нападающий гостевой команды Луа Опенда. Он отличился на 13-й и 33-й минутах. На 55-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сократил отставание своей команды до минимума, а на 70-й минуте Фил Фоден сравнял счет на табло. Победный мяч забил форвард команды из Манчестера Хулиан Альварес.

«Манчестер Сити» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы G, набрав 15 очков. Англичане досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке, заработав девять баллов. Команда из Германии также обеспечила себе участие в играх навылет.

В матче шестого тура «Манчестер Сити» встретится с сербской «Црвеной Звездой». Игра пройдет 13 декабря. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. «Лейпциг» в этот же день сыграет с «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит также в 20:45 мск.

Ранее «Барселона» одержала волевую победу над «Порту» в Лиге чемпионов.

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