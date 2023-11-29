Стало известно, что нужно «Краснодару» для борьбы за чемпионства в РПЛ

Экс-наставник футбольного клуба «Ростов» Сергей Балахнин выразил мнение, что для борьбы за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодару» нужно усилить состав. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Скамейка у «Краснодара» не короткая. Но она не такая сильная, как необходимо для борьбы за чемпионство. К тому же, на мой взгляд, кубанцам не мешает усилить и основной состав. Думаю, что в клубе прекрасно об этом знают и видят, на какие позиции нужно взять игроков», – сказал Балахнин.

26 ноября «Краснодар» сенсационно уступил «Уралу» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:3. Голами в составе победителей отметились Эммерсон, Егорычев и Каштанов. Кордоба забил единственный мяч гостей.

После 16 туров «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0.

Третье место занимает московское «Динамо», имея в активе 28 очков. На четвертой строчке идет столичный «Спартак» (27).

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