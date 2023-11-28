Капитан «Локомотива» назвал проблему команды

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов после первого четвертьфинального матча с калининградской «Балтикой» в Кубке России заявил, что исход противостояния будет решаться в ответной игре. Его слова приводит Metaratings.ru.

«У нас какая-то проблема – мы плохо начинаем вторые таймы, очень много потерь мяча привели к двум пропущенным мячам. Но мы бьемся, играем до конца, уже много матчей так вытаскивали. Так что все будет решено в ответном матче в Москве.

Еcли брать первый тайм, то ничья для наc не очень. Но еcли брать вcю игру, гол на поcледней минуте, то это, как говоритcя, очко в копилочку. Но ни на что не влияет, потому что будет ответная игра», — заявил полузащитник.

Первый матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России прошел на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершился вничью 2:2.

В первом тайме москвичей вывел вперед Тимур Сулейманов. Во второй половине встречи «Балтика» вышла вперед благодаря голам Тиграна Аванесяна и Натана Гассама. В концовке Сулейманов оформил дубль и принес своей команде ничью. Форвард «железнодорожников» отличился на третьей добавленной минуте.

Ответный поединок состоится 12 марта следующего года в Москве. По его итогам определится полуфиналист турнира.

Ранее «Спартак» назвали красной тряпкой для всей России.