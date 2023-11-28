Футболист одним словом описал Карпина

Футболист «Ростова» Андрей Лангович высоко оценил профессиональные качества главного тренера донского клуба и сборной России Валерия Карпина. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Тремя словами описать Карпина? Просто скажу, что Валерий Георгиевич — профессор. Потому что человек с таким опытом. Он лучший в своем деле и знает все до мелочей. Как по мне, равных ему нет», — заявил защитник.

В текущем сезоне Лангович провел 14 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Донской клуб после 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее футболист «Спартака» объявил, что готов пойти на понижение зарплаты.