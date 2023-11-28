Назван плюс отстранения российских спортсменов от международных турниров

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал плюс отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований. Своим мнением он поделился с ТАСС.

По словам президента ОКР, в создавшихся условиях у атлетов появилось больше времени на получение основного или дополнительного образования. «Лишним оно точно не будет. Флагманские программы Российского международного олимпийского университета (РМОУ) уже достаточно хорошо проработаны и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны», — сказал Поздняков.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее конгресс Международной федерации фехтования не поддержал предложение Украины отстранить Россию.