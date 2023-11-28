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Адвокат Добровинский заявил, что вся страна болеет против «Зенита»

Адвокат Добровинский: в РПЛ играет мини-сборная Бразилии

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РИА «Новости»

Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский заявил, что вся Россия болеет против петербургского «Зенита», передает «Спорт-Экспресс».

«В нашем чемпионате играет мини-сборная Бразилии. Вся страна очень хорошо понимает, что происходит. Поэтому все остальные любители футбола болеют против «Зенита», — заявил Добровинский.

29 ноября «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответный поединок состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.

25 ноября «Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России обыграл «Сочи». В добавленное к первому тайму время счет открыл бразильский защитник «Зенита» Родриго. На 58-й минуте преимущество петербургской команды удвоил нападающий Вильсон Изидор. На 89-й минуте окончательный счет установил полузащитник Андрей Мостовой.

Таким образом, «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, заработав 33 очка в 16 матчах.

Ранее игрок «Зенита» рассказал, как отказался от перехода в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Футбол. Чемпионат России
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