Орлов подверг критике тренера «Локомотива» Галактионова за мат в прямом эфире

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал нецензурное заявление главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес судей с прямом эфире после встречи 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов».

«Понять Галактионова мы можем, но оправдать ни в коем случае, потому что он тренер. Ну как так себя можно вести? Ты должен, наоборот, всех игроков держать. Ну проиграли и проиграли. Ему обидно было, что они проиграли», — сказал Орлов.

Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее стало известно, почему тренер «Локомотива» выругался матом в адрес судей в прямом эфире.